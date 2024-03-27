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Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


27 Mart 2024 23:56
3+1 isteği dışında il içi görevlendirme

Merhaba arkadaşlar 3+1 sağlık personeli isteği dışında aynı il içerisinde başka hastanede görevlendirilebilir veya kadrosu oraya alınabilir mi? Görevlendirme yapıldıysa nasıl bir yol izlemek gerekir bu konuda yönetmelik var mı? Bilgisi olanlar paylaşabilir mi lütfen.

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