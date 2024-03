Tavsiyeleriniz Değerlidir

Arkadaşlar merhaba herkese. Bir büyükşehirin ilçesinde yaşıyorum. Şu an elimde 2 araç var. Fiyatları ortalama sırasıyla 1.100.000 TL ve 900.000 TL. Ancak bir evim yok. Şu an oturduğum ev kirası çok uygun ilçede olduğu için. Allah nasip eder de ölmez sağ kalırsak 4 yıl sonra çocukların okulları için il merkezine taşınacağım.Su an maaşımızdan 25.000 TL civarında nakit ayırabiliyoruz. Bu parayla nasıl bı yatırım yapmalıyım? ayrıca arabanın birisini satıp değerlendirmek istiyorum l. 4 yıl sonra ev almak için. Lütfen tavsiyelerinizi bekliyorum. 4 yıl sonrasını mi düşünüyorsun falan diyecekler boşuna yazmasın. Kimsenin garantisi yok ama planımızı da yapmamız gerekiyor.

Arkadaşlar merhaba herkese. Bir büyükşehirin ilçesinde yaşıyorum. Şu an elimde 2 araç var. Fiyatları ortalama sırasıyla 1.100.000 TL ve 900.000 TL. Ancak bir evim yok. Şu an oturduğum ev kirası çok uygun ilçede olduğu için. Allah nasip eder de ölmez sağ kalırsak 4 yıl sonra çocukların okulları için il merkezine taşınacağım.Su an maaşımızdan 25.000 TL civarında nakit ayırabiliyoruz. Bu parayla nasıl bı yatırım yapmalıyım? ayrıca arabanın birisini satıp değerlendirmek istiyorum l. 4 yıl sonra ev almak için. Lütfen tavsiyelerinizi bekliyorum. 4 yıl sonrasını mi düşünüyorsun falan diyecekler boşuna yazmasın. Kimsenin garantisi yok ama planımızı da yapmamız gerekiyor.