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Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410

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28 Mart 2024 00:20
Danıştay kararı bekleyenlerin bilgi paylaşımı

Danıştay kararı belli olan varmı?


Hugosancez
Aday Memur
28 Mart 2024 00:27

30 temmuzda ihraç edildim yerel mahkeme ve BİM kararı olumlu geldi geçen yıl temmuzda iade edildim dosya Danıştay da karar verildi yazıyor 1 ay önce ama karar içeriği uyapa düşmemiş daha.Tum bekleyenler için hayırlı, güzel sonuçlansin


İlic54
Memur
28 Mart 2024 00:59

Benimde esastan havale için beklemede yazıyordu değişmiş esastan havele edildi diye tahmini kaç gün bekleriz karar verildi yazmasını her iki mahkemede olumlu


Hugosancez
Aday Memur
28 Mart 2024 01:04

İşte bu konularda bilgi paylaşımı yapalım diye konu başlığı açtım tecrübeli bilgi sahibi arkadaşlarin yorumlarını bilgilerini bekliyoruz...

İlic54, Bugün

Benimde esastan havale için beklemede yazıyordu değişmiş esastan havele edildi diye tahmini kaç gün bekleriz karar verildi yazmasını her iki mahkemede olumlu


İlic54
Memur
28 Mart 2024 01:04

Ayrıca her iki mahkeme olumlu olupta onama kararı alan veya tanıdığı onama kararı alan var mı?


Hugosancez
Aday Memur
28 Mart 2024 01:20

Şu ana kadar duymadım varsada yazmıyor yada burayı takip etmiyor dur.

İlic54, Bugün

Ayrıca her iki mahkeme olumlu olupta onama kararı alan veya tanıdığı onama kararı alan var mı?


İlic54
Memur
28 Mart 2024 01:23

Doğal olarak yazan nadir olur takip etsede ama belki yanından biri bilirse yazarsa o yazar

Hugosancez, Bugün

Şu ana kadar duymadım varsada yazmıyor yada burayı takip etmiyor dur.


Hugosancez
Aday Memur
28 Mart 2024 01:25

Kardeşim illaki vardır dosyası onanan ama söylemiyor lar, yazmıyor lar.Benim karar verildi ama karar içeriği uyapa düşmemiş daha ya onadı yada bozdu sonuçta iki seçenek var belli olunca direk yazarım

İlic54, Bugün

Doğal olarak yazan nadir olur takip etsede ama belki yanından biri bilirse yazarsa o yazar


enfor01
Aday Memur
28 Mart 2024 01:26

Benimde iki karar olumlu, inşAllah şu mübarek gün hürmetine karar onanir da rahat ederiz


Hugosancez
Aday Memur
28 Mart 2024 01:28

Sabesyo en son yazdığında Danıştay da kıyım yapmışlar olumlu karar çok az diye yazdı inşallah güzel haberler alırız


İlic54
Memur
28 Mart 2024 01:33

Red alanlara kıyım yaptilar zaten ama her ikisi olumlu olana ne yapacaklar avukat her ikisi olumlu olanı yuzde doksan dokuz bozmaz onar diyor ama bakalim

Hugosancez, Bugün

Sabesyo en son yazdığında Danıştay da kıyım yapmışlar olumlu karar çok az diye yazdı inşallah güzel haberler alırız


Hugosancez
Aday Memur
28 Mart 2024 01:35

Şu kodların yeniden değerlendirilmesi ile ilgili sonuçlar sıkıntı bende yeni eklenen bir şey yok ama kodlara göre değerlendirip karar veriliyor

İlic54, Bugün

Red alanlara kıyım yaptilar zaten ama her ikisi olumlu olana ne yapacaklar avukat her ikisi olumlu olanı yuzde doksan dokuz bozmaz onar diyor ama bakalim


Musss30
Aday Memur
28 Mart 2024 01:40

Hangi bim sizin ?

Hugosancez, Bugün

30 temmuzda ihraç edildim yerel mahkeme ve BİM kararı olumlu geldi geçen yıl temmuzda iade edildim dosya Danıştay da karar verildi yazıyor 1 ay önce ama karar içeriği uyapa düşmemiş daha.Tum bekleyenler için hayırlı, güzel sonuçlansin


Hugosancez
Aday Memur
28 Mart 2024 01:40

Konya

Musss30, Bugün

Hangi bim sizin ?


Musss30
Aday Memur
28 Mart 2024 01:41

Kriterler nedir devrem kod falan var mıydı

Hugosancez, Bugün

Konya


İlic54
Memur
28 Mart 2024 01:45

Dosyaya bişey eklenmedi ise mevcut dosyadan karar verirler bence

Hugosancez, Bugün

Şu kodların yeniden değerlendirilmesi ile ilgili sonuçlar sıkıntı bende yeni eklenen bir şey yok ama kodlara göre değerlendirip karar veriliyor


Hugosancez
Aday Memur
28 Mart 2024 01:46

Dosyaya eklenen son 20 evrak bölümünden bakıyorum yeni eklenen bir şey yok

İlic54, Bugün

Dosyaya bişey eklenmedi ise mevcut dosyadan karar verirler bence


İlic54
Memur
28 Mart 2024 01:54

Tamam eklenen yoksa mevcut duruma göre hareket eder diye düşünüyorum inşallah onama alırız artık rahat ederiz

Hugosancez, Bugün

Dosyaya eklenen son 20 evrak bölümünden bakıyorum yeni eklenen bir şey yok


Hugosancez
Aday Memur
28 Mart 2024 01:58

Amin inşallah kardeşim hepimizin yardımcısı olsun Allah güzel sonuçlansin

İlic54, Bugün

Tamam eklenen yoksa mevcut duruma göre hareket eder diye düşünüyorum inşallah onama alırız artık rahat ederiz


kilisjan
Memur
28 Mart 2024 10:07

Bakalım bende de karar verildi yazıyor 2023/664. Dosyası benden sonra olan var mı acaba karar verild


Blonde8880
Şef
28 Mart 2024 10:16
2023-19000 lere kadar karar verild i
kilisjan, 7 saat önce

Bakalım bende de karar verildi yazıyor 2023/664. Dosyası benden sonra olan var mı acaba karar verild

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