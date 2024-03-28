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Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


28 Mart 2024 00:20
Danıştaydan karar bekleyenler bilgi paylaşımı.

Danıştay kararı belli olan varmı?


Hugosancez
Aday Memur
28 Mart 2024 00:27

30 temmuzda ihraç edildim yerel mahkeme ve BİM kararı olumlu geldi geçen yıl temmuzda iade edildim dosya Danıştay da karar verildi yazıyor 1 ay önce ama karar içeriği uyapa düşmemiş daha.Tum bekleyenler için hayırlı, güzel sonuçlansin


İlic54
Memur
28 Mart 2024 00:59

Benimde esastan havale için beklemede yazıyordu değişmiş esastan havele edildi diye tahmini kaç gün bekleriz karar verildi yazmasını her iki mahkemede olumlu


Hugosancez
Aday Memur
28 Mart 2024 01:04

İşte bu konularda bilgi paylaşımı yapalım diye konu başlığı açtım tecrübeli bilgi sahibi arkadaşlarin yorumlarını bilgilerini bekliyoruz...

İlic54, 40 dk. önce

Benimde esastan havale için beklemede yazıyordu değişmiş esastan havele edildi diye tahmini kaç gün bekleriz karar verildi yazmasını her iki mahkemede olumlu


İlic54
Memur
28 Mart 2024 01:04

Ayrıca her iki mahkeme olumlu olupta onama kararı alan veya tanıdığı onama kararı alan var mı?


Hugosancez
Aday Memur
28 Mart 2024 01:20

Şu ana kadar duymadım varsada yazmıyor yada burayı takip etmiyor dur.

İlic54, 35 dk. önce

Ayrıca her iki mahkeme olumlu olupta onama kararı alan veya tanıdığı onama kararı alan var mı?


İlic54
Memur
28 Mart 2024 01:23

Doğal olarak yazan nadir olur takip etsede ama belki yanından biri bilirse yazarsa o yazar

Hugosancez, 19 dk. önce

Şu ana kadar duymadım varsada yazmıyor yada burayı takip etmiyor dur.


Hugosancez
Aday Memur
28 Mart 2024 01:25

Kardeşim illaki vardır dosyası onanan ama söylemiyor lar, yazmıyor lar.Benim karar verildi ama karar içeriği uyapa düşmemiş daha ya onadı yada bozdu sonuçta iki seçenek var belli olunca direk yazarım

İlic54, 16 dk. önce

Doğal olarak yazan nadir olur takip etsede ama belki yanından biri bilirse yazarsa o yazar


enfor01
Aday Memur
28 Mart 2024 01:26

Benimde iki karar olumlu, inşAllah şu mübarek gün hürmetine karar onanir da rahat ederiz


Hugosancez
Aday Memur
28 Mart 2024 01:28

Sabesyo en son yazdığında Danıştay da kıyım yapmışlar olumlu karar çok az diye yazdı inşallah güzel haberler alırız


İlic54
Memur
28 Mart 2024 01:33

Red alanlara kıyım yaptilar zaten ama her ikisi olumlu olana ne yapacaklar avukat her ikisi olumlu olanı yuzde doksan dokuz bozmaz onar diyor ama bakalim

Hugosancez, 11 dk. önce

Sabesyo en son yazdığında Danıştay da kıyım yapmışlar olumlu karar çok az diye yazdı inşallah güzel haberler alırız


Hugosancez
Aday Memur
28 Mart 2024 01:35

Şu kodların yeniden değerlendirilmesi ile ilgili sonuçlar sıkıntı bende yeni eklenen bir şey yok ama kodlara göre değerlendirip karar veriliyor

İlic54, 6 dk. önce

Red alanlara kıyım yaptilar zaten ama her ikisi olumlu olana ne yapacaklar avukat her ikisi olumlu olanı yuzde doksan dokuz bozmaz onar diyor ama bakalim

Toplam 11 mesaj

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