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Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : Lanet


28 Mart 2024 00:26
Tarım bakanlığı lojman

Merhaba arkadaşlar tarım bakanlığının lojmanları varmı ilçe tarımlarda yada il merkezlerinde varsa bekarlara veriliyor mu

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