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Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : Lanet


28 Mart 2024 00:39
belediyeye geçiş ve SDS
merhaba başka bir kurumdan belediyeye geçiş yapacağım Bilgisayar işletmeni memur olarak SDS ile ilgili bilgi almak istiyorum her ay mı yatıyor ve ortalama ne kadardır acaba ? şimdiden çok teşekkür ederim

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