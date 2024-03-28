belediyeye geçiş ve SDS

merhaba başka bir kurumdan belediyeye geçiş yapacağım Bilgisayar işletmeni memur olarak SDS ile ilgili bilgi almak istiyorum her ay mı yatıyor ve ortalama ne kadardır acaba ? şimdiden çok teşekkür ederim

merhaba başka bir kurumdan belediyeye geçiş yapacağım Bilgisayar işletmeni memur olarak SDS ile ilgili bilgi almak istiyorum her ay mı yatıyor ve ortalama ne kadardır acaba ? şimdiden çok teşekkür ederim