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Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : supporters.


28 Mart 2024 00:46
Bölüm başkanı ve Dekanın onayladığı görevlendirme yazısını rektörün onaylamaması

Ve onaylamayacağını söylüyormuş etrafındakilere. Ne yapılabilir? Keyfi uygulama resmen.

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