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Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


28 Mart 2024 00:54
görevi kötüye kullanan müdür
görevi kötüye kullanmadan dolayı kademe ilerlemesi durdurma cezası alan ve bu konuda cumhuriyet başsavcılığına suç duyurusunda bulunulan müdürün müdürlük görevi devam eder mi?

Memleketinogretmeni
Şef
28 Mart 2024 01:19

Etmez soruşturma başladığında tedbiren görevden alınır


Ybyy
Aday Memur
28 Mart 2024 01:26
bu kesin mi hocam? yoksa keyfi uygulamalar olabilir mi?
Memleketinogretmeni, 21 dk. önce

Etmez soruşturma başladığında tedbiren görevden alınır

Toplam 2 mesaj

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