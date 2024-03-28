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Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : crops35


28 Mart 2024 01:12
Kariyer Meslek Mensubunun Başka Kuruma Atanması Hk.

Herkese iyi formlar,

Ben bir üst kurulda meslek personeli olarak görev yapıyorum. Yardımcılık sürem doldu. Herhangi bir disiplin cezam, olumsuz tezkiye notum vb. bulunmuyor. Güncel derece ve kademe bilgilerim sırasıyla 8/1. İçinde bulunduğum mali açmaz nedeniyle memleketime geri dönmek ve kariyer defterini kapatarak düz memur olarak çalışma haytıma devam etmek istiyorum. Önümde yeterlilik sınavım var. Sınavı 2 kez vermediğimiz durumda kurumun personel yönetmeliği gereği başka kurumlara atanmak üzere devlet personel başkanlığına (DPB) bildirimimiz yapılıyor. Ancak güncel durumda DPB'nin kapatılmış olması nedeniyle bu atamada Çalışma Genel Müdürlüğü (Çalışma Bakanlığı) ile Personel Prensipler Genel Müdürlüğü'nün görevli olduğunu anlıyorum. Birden fazla sorum olacağı için aşağıda maddeler halinde sorularıma yer veriyorum.

1- Bu yol ile yapılacak bir atamada Çalışma Genel Müdürlüğü/Personel Prensipler Genel Müdürlüğü'nden hangisi görevli olur?

2- Atamayı yapacak olan kurumlar il/ilçe tercihi konusunda yardımcı olurlar mı?

3- Hangi unvanlara atamam yapılır?

Teşkkürler, saygılar.

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