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KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


28 Mart 2024 05:57
35 yasindayim.... lisans b sinavina gircem atanma sansim yokmu yastan dolayi

Merhaba 35 yasindayim.sinava hazirlaniyorum iibf maliye lisans mezunuyum... son zamanlarda kafami karistirdilar bukonuya cok hakim olmadigim icin soruyorum... tercih zamani yasimdan dolayi atanamicak miyim... kpss a grubunda yas siniri var biliyorum ama suan bunu dienlerden dolayi tum sevkim kirildi ...yada hangi memurluklara atanma sansim var lutfen cvp yazar misjnjz


emre şahin
Memur
28 Mart 2024 08:15

merkezi atamada yaş sınırı yok önceki yıllardaki kpss alımlarına bak nitelik kodlarından anlarsın

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