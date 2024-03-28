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Gündem \ Siyasi, Tarihi ve Dini konular
Editörler : E.Kayı Han


28 Mart 2024 07:25
Yaz Kızım Tahtaya ( 5 Büyükşehir Yerel Seçim Tahmini )

Ankara : Mansur başkan . Tahmini oy farkı %10

İstanbul: Ekrem başkan. Tahmini oy farkı %5-7

İzmir: Cemil başkan. Tahmini oy farkı %10

Adana : Zeydan başkan: Tahmini oy farkı %3-5

Mersin: Vahap başkan. Tahmini oy farkı %5-7

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