mebbis sınav başvuru hakkında

iki adet sınav başvurusu aktif olmuş. sayfanın üst kısmında tebellüğ gerektiren belgeler var onları onaylamamız mı gerekiyor başvuru için? bir de tebellüğleri onayladıktan sonra sınav görevi direkt mi veriliyor biz tercih edersek mi ?

iki adet sınav başvurusu aktif olmuş. sayfanın üst kısmında tebellüğ gerektiren belgeler var onları onaylamamız mı gerekiyor başvuru için? bir de tebellüğleri onayladıktan sonra sınav görevi direkt mi veriliyor biz tercih edersek mi ?