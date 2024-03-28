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Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


28 Mart 2024 07:53
mebbis sınav başvuru hakkında
iki adet sınav başvurusu aktif olmuş. sayfanın üst kısmında tebellüğ gerektiren belgeler var onları onaylamamız mı gerekiyor başvuru için? bir de tebellüğleri onayladıktan sonra sınav görevi direkt mi veriliyor biz tercih edersek mi ?

fokyay
Şef
28 Mart 2024 08:24

Tabiki

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