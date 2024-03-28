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Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : Lanet


28 Mart 2024 08:49
Arşiv araştırması tarım bakanlığı

Arşiv araştırması biten soran var mı


Klncemre2344
Aday Memur
28 Mart 2024 10:53

Ben şu dakikadan sonra bayramdan sonra olacağını düşünüyorum ilk maaşıda mayıs 15te alırız


Bathman78687866
Aday Memur
28 Mart 2024 11:05

Mayıs 15 olursa şükür evrakları teslim ettim acaba gönderdiler mi unutuldu mu onun kaygısı da ayrı

Klncemre2344, 1 saat önce

Ben şu dakikadan sonra bayramdan sonra olacağını düşünüyorum ilk maaşıda mayıs 15te alırız

Toplam 2 mesaj

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