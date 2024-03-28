İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : Lanet



Kapalı
28 Mart 2024 08:58
Belediye de memur olmak

Merhaba. Açık lise okuyorum, tanıdığımız bir belediye başkanı var. Daha önceleri kendisine iş için gitmek istedim ama bir akrabam belediyeye kadrolu olarak işe girebileceğimi söyledi. Belediye başkanı istese beni kadrolu olarak işe devam ettirebilir mi acaba? sözleşmeli başladıktan sonra kadro mümkün mü? şöför veya büro elemanı olarak. bilen birileri yardımcı olursa çok memnun olurum. şimdiden teşekkür ederim.


pingvar
Aday Memur
28 Mart 2024 10:12

Torpili adam kayırmacılığı bu kadar legal gösterip hakka girmeyi bu kadar normalleştirip bu soruyu sordun ya neyse.... Git abilerin, akrabaların ya da tanıdıkların anlatsın şartları sana.


OnurPasa
Kapalı
28 Mart 2024 10:19

Neden hakkına giriyorum? sözleşmeliden kadro olur mu diyorum, bunun neresi kul hakkı oluyor? ben hemen alacaklar da demedim, neden böyle ön yargılısın?

pingvar, 2 saat önce

Torpili adam kayırmacılığı bu kadar legal gösterip hakka girmeyi bu kadar normalleştirip bu soruyu sordun ya neyse.... Git abilerin, akrabaların ya da tanıdıkların anlatsın şartları sana.


pingvar
Aday Memur
28 Mart 2024 10:24

yazdığından anlaşılan, sınavsız tanıdıkların vasıtasıyla işe girmek ve hatta girdiğin işte tanıdık vasıtasıyla unvan değiştirmek, ön yargı bunun neresinde.

OnurPasa, 2 saat önce

Neden hakkına giriyorum? sözleşmeliden kadro olur mu diyorum, bunun neresi kul hakkı oluyor? ben hemen alacaklar da demedim, neden böyle ön yargılısın?


OnurPasa
Kapalı
28 Mart 2024 10:29

Kusura bakma da saçmalıyorsun hocam. Şuanda sözleşmeli olarak belediyelere işçi alımı yapılıyor zaten, belli bir süre çalıştığınız zaman da kadrolu olarak devam ettirilebiliyor. Ben böyle bişey mümkün mü açık lise okuyorum diye sordum. bunu gidip tanıdıklarıma da sorarım ama ben buraya konu açmak istedim. sen başka bi kafadasın.

pingvar, 2 saat önce

yazdığından anlaşılan, sınavsız tanıdıkların vasıtasıyla işe girmek ve hatta girdiğin işte tanıdık vasıtasıyla unvan değiştirmek, ön yargı bunun neresinde.

Toplam 4 mesaj

Çok Yazılan Konular

2024 Naklen Atama Kontenjanlarıbelediyeye geçiş ve SDStayin nakil anlatacak biri var mı?Belediye de memur olmaksözleşmeliden sözleşmeliyeAstsubay İstifa Zabıtalığa GeçişDmk 92Belediyeler arası nakil için boş kadro durumu hk.Belediye Başkan Yardımcılığına Naklen (Kurumlararası) Geçiş Hak.Mehmet Şimşek'in açıklamaları naklen atamaları etkilemesi

Sözlük

ziyaretçiler kanalı 2 her şey çok kötü olacak 1 içerik üretmek 3 can havli 1 Damsel 2024 1 Dikdik 1 hamster 1 Seni seviyorum,biliyorsun değil mi? 5 distile etmek 1 Oruçlu iken kan vermek ve vücuda kan almak orucu bozar mı? 1

Son Haberler

İş gücü maliyetinin en yüksek olduğu sektörlerDefalarca bıçakladığı eşinin başında beklerken gözaltına alındıÇakarlı konvoyla gündeme gelen muhtardan açıklamaYargıtay Başkanlığı seçiminde 9'uncu turdan da sonuç çıkmadıTürkiye elektrikli otomobil satışlarında AB'de ilk 5'i zorluyor

Editörün Seçimi

sizce ekonomi ne zaman düzelirMart Ayı enflasyon TahminiBayram süresince çalışma adaletsizliğiKültür ve turizm açıklanmışGeçici Görevlendirmede sürePomem'e girmek için torpil şart mı?Kamuya personel alımında mülakat kaldırılmalıdır.Tatil planları yapıldı mı?Dizdeki Kireçlenmeİzlemeye Değer Film Önerileri