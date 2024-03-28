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Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


28 Mart 2024 09:07
Resmi tatillerde bedavaya çalışan İnfaz ve Koruma Memurları

Remi tatillerde Genel İdare Hizmetlerine bağlı tüm memurlar izinli sayılırken İnfaz ve Koruma Memurları tatil yapmayıp görevinin başındadır. Özel güvenlik personelleri bile resmi tatillerde çalıştığında 2 kat fazla mesai ücreti almaktayken İnfaz ve Koruma Memurlarına tek kuruş fazla mesai ücreti ödenmemektedir. Herkes bayramda ailesi ile dolaşırken İnfaz ve Koruma Memurları ya vardiya nöbetindedir ya da açık görüşlerde görevlidir. Mahkum ve yakınlarını görüştürüp kendi ailesinin bayramını kutlayamayan GİH sınıfına mensup başka bir meslek grubu var mı? Cezaevi personeline de fazla mesai ücreti ödenmelidir.


Yunus7878
Aday Memur
28 Mart 2024 09:57
kamuda calisan memur kadrosunda olan koruma ve guvenlik gorevlileri var genel idari hizmetler sinifinda olupta bayramlarda ucretsiz calisanlar tek degilsiniz yani
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