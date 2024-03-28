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Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


28 Mart 2024 09:34
Cezaevlerinden Denetimli Serbestliklere Resen atama.

Facebook ve telegram gruplarında bir liste dolaşıyor. Cezaevlerinden Denetimli Serbestlik Müdürlüklerine talep olmaksızın NAS dışında görevlendirilme olmuş. Nedir aslı bilen var mı? işin garip tarafı görevlendirilen arkadaşların bile haberi yok. Kurumlara bi yazı bi talep geldi mi acaba ?


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Aday Memur
28 Mart 2024 10:13

nasıl olurda habersiz böyle birşey yapılır . bari ilana çıksalardı isteyenler başvururdu.


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Aday Memur
28 Mart 2024 10:15

NAS Tayininde insanlar belki denetimi yazacaklardı. nasıl olurda sadece belirli kişiler seçilir . listeyi bizde gördük çok şaşırdım ve Türkiye geneli alım aklım tutuldu resmen . biz yıllardır niye tayin bekleyip de gidemiyoruz .


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Aday Memur
28 Mart 2024 10:20

bir sabah uyanıyoruz ki hayaller paris


halloveen
Memur
28 Mart 2024 11:54

Bari deseler ki, Nas ta boşuna DS yazmayın, biz uygun gördüklerimizi alıyoruz. Neresinden tutsak elimizde kalan bir sistem, bir düzen . Adil olmayan hiçbir şeye insanlar saygı duymaz, dolayısıyla güven de duymaz. Çok yazık

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