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Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : Lanet


28 Mart 2024 09:52
Resmi tatilde çalışmak

Memurların resmi tatillerde çalışması durumunda 24 saat e kaç gün izin verilmesi lazım bununla ilgili elinde resmi bir yazı olan varsa paylaşabilir mi

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