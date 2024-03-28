KDK=İşçi memurun amiri olamaz

Merhaba, bu konu hakkında KDK saglik bakanlığa tavsiye yazısı gönderdi ve işçi statüsünde kişilerin memur statüsünde ki bireylere amirlik ve emir veremez kararı tekrar bakanlığa iletti. Hali hazırda bir çok hastanede bu süreç işçilerin yeni atanmış memurlara emir verme tutanak tutma gibi mobing tarzı konuşmalar yapmaktadır. Bunu da hastane yönetiminin arkasına sığınarak yapmaktadır. Bu konu hakkında bir çok dilekçe başhekimliğe verilse de memur sorumlusu müdür ve m.yardımcılari olduğu hakkında cevap yazısı yazmalarına rağmen maalesef durum değişmiyor!

Bakanlığın bu konu hakkında artık net bir yazıyla hastane yönetimlerine bu sürecin memur eliyle yürütüleceğini söylemesi gerekir.