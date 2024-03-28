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Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


28 Mart 2024 09:55
KDK=İşçi memurun amiri olamaz

Merhaba, bu konu hakkında KDK saglik bakanlığa tavsiye yazısı gönderdi ve işçi statüsünde kişilerin memur statüsünde ki bireylere amirlik ve emir veremez kararı tekrar bakanlığa iletti. Hali hazırda bir çok hastanede bu süreç işçilerin yeni atanmış memurlara emir verme tutanak tutma gibi mobing tarzı konuşmalar yapmaktadır. Bunu da hastane yönetiminin arkasına sığınarak yapmaktadır. Bu konu hakkında bir çok dilekçe başhekimliğe verilse de memur sorumlusu müdür ve m.yardımcılari olduğu hakkında cevap yazısı yazmalarına rağmen maalesef durum değişmiyor!

Bakanlığın bu konu hakkında artık net bir yazıyla hastane yönetimlerine bu sürecin memur eliyle yürütüleceğini söylemesi gerekir.


MilletSevdalısı
Aday Memur
28 Mart 2024 10:27

Mevzuatı kim takıyor ki birşey değişmez kardeşim. Ayni sorunu yazdık havayı aldık. Sayıştay takmıyor


MilletSevdalısı
Aday Memur
28 Mart 2024 10:29

Sayıştay i umursamiyorlar diyecektim.

MilletSevdalısı, 1 saat önce

Mevzuatı kim takıyor ki birşey değişmez kardeşim. Ayni sorunu yazdık havayı aldık. Sayıştay takmıyor


Agency
Memur
28 Mart 2024 10:37
Hocam hukuku ve hukuki yolları kullanmazsan adalet yok dersin. Açarsın idare mahkemesinde iptal davasını, kdk kararını da koyarsın ekine bak bakalım mahkeme o görevlendirmeyi iptal ediyor mu etmiyor mu. Mahkemeler niye var anlamıyorum ki. Hepsi 1 dilekçe azıcık da mahkeme masrafı. Onu da zaten davada haklı olan geri alır.
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