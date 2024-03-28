Engelli çocuğu olanlara, nasıl görevlendirme yapılır

seçimlerden dolayı görev yoğunluğundan yazmışlardır. izinlerini kapatacaklarını sanmıyorum. Yani yılda bir iki ek görev fedakarlığı yapılabilir diye düşünüyorum ama tabi engel durumunuzu bilemiyorum çok ağır bakıma muhtaç ise en yakın amirinin bildirerek personel şubeyle görüşün.

seçimlerden dolayı görev yoğunluğundan yazmışlardır. izinlerini kapatacaklarını sanmıyorum. Yani yılda bir iki ek görev fedakarlığı yapılabilir diye düşünüyorum ama tabi engel durumunuzu bilemiyorum çok ağır bakıma muhtaç ise en yakın amirinin bildirerek personel şubeyle görüşün.