İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


28 Mart 2024 10:06
Engelli çocuğu olanlara, nasıl görevlendirme yapılır

gece vardiyasından muaf tutuyorlar tedaviyle ilgili durumda da izin kullanmadan gidiyorum.ama yakın zamanda haftasonu güzergah tedbirine yazdilar. bayramda da izinler kapali şeklinde konuşuldu. nasıl bir yol izlemeliyim?


avmustafagül
Aday Memur
28 Mart 2024 10:24

Üstlerinizle görüştünüz mü? Durumu sözlü olarak izah edin ardından yazılı olarak talep edin. sanırım, engelli çocuğu olanlar için 2012/2 genelgesi vardı. polislerde durum nasıl bilmiyorum ama konuyla ilgili özel bir genelge yoksa size izin vermeleri mecburi.


policeman2004
Aday Memur
28 Mart 2024 10:53
seçimlerden dolayı görev yoğunluğundan yazmışlardır. izinlerini kapatacaklarını sanmıyorum. Yani yılda bir iki ek görev fedakarlığı yapılabilir diye düşünüyorum ama tabi engel durumunuzu bilemiyorum çok ağır bakıma muhtaç ise en yakın amirinin bildirerek personel şubeyle görüşün.

sinanpolat22
Şef
28 Mart 2024 11:38
engelli çocuğu olduğunu rapor ile tescilleyen personele haftasonları, resmi tatillerde ve gece görevleri YAZILAMAZ. merkez ilçe dışında tayin EDİLEMEZ. bu iş çocuk oyuncağı değil dilekçeyle sonuna kadar kovalayın.

trafikkk
Aday Memur
28 Mart 2024 11:59
abi şimdiye kadar hicbir zaman isten kacmadim.gorev fedakarliginda da sorun yok ama nasıl olsa sesincik deyip abartirlarsa nasil bir yol izlemeliyim
sinanpolat22, 5 saat önce
engelli çocuğu olduğunu rapor ile tescilleyen personele haftasonları, resmi tatillerde ve gece görevleri YAZILAMAZ. merkez ilçe dışında tayin EDİLEMEZ. bu iş çocuk oyuncağı değil dilekçeyle sonuna kadar kovalayın.

serdar34
Aday Memur
28 Mart 2024 14:31

engelli rapor kısmında ögkv ibaresi varsa personelin talebi doğrultusunda mesai saatleri dısında çalıstıramaz hafta sonu ek görev gece mesaisinden muafsın hatta cocugunun bakımı ile ilgili mesai saatleri içinde bile izin vermekle mükelleftir egm 2010/15 nolu genelge de mevcut

Toplam 5 mesaj

Çok Yazılan Konular

İdare mahkemesi iade kararı27 Aralık'ta açığa alınan memurlarEgm fetö idari soruşturmaBayram öncesi maaş yatırılır mı?Danıştay kararı bekleyenlerin bilgi paylaşımıGörevi kötüye kullanma suçu ve disiplin soruşturmasıPromosyon güncellenmeyecek mi?Konut kredisi faiz oranlarıPolis olmak isteyen gençlere tavsiyemBoşanma sonrasındaki ruh hali

Sözlük

frappe 1 seçimden önceki son sözleri 2 zorba 1 Damsel 2024 1 Benim yalnızlığım,insanlarla dolu 2 fildişi kule 1 netflix filmleri 1 her şey çok kötü olacak 1 Dikdik 1 ironi yapan insanı linç etme girişimi 1

Son Haberler

Türk Kızılay, Azerbaycan'da ihtiyaç sahibi ailelere ramazan yardımı dağıttıBakan Yerlikaya başkanlığında 'seçim güvenliği' toplantısıAltının kilogram fiyatı 2 milyon 416 bin liraya yükseldiBakan Uraloğlu: Bu sene İstanbul'da 4 metro açılışı yaptıkTurgut Altınok 600 dairesi olduğu iddialarına belgelerle cevap verdi

Editörün Seçimi

sizce ekonomi ne zaman düzelirMart Ayı enflasyon TahminiBayram süresince çalışma adaletsizliğiKültür ve turizm açıklanmışGeçici Görevlendirmede sürePomem'e girmek için torpil şart mı?Kamuya personel alımında mülakat kaldırılmalıdır.Tatil planları yapıldı mı?Dizdeki Kireçlenmeİzlemeye Değer Film Önerileri