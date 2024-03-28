Engelli çocuğu olanlara, nasıl görevlendirme yapılır

İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : swat3410
Çok Yazılan Konular
İdare mahkemesi iade kararı27 Aralık'ta açığa alınan memurlarEgm fetö idari soruşturmaBayram öncesi maaş yatırılır mı?Danıştay kararı bekleyenlerin bilgi paylaşımıGörevi kötüye kullanma suçu ve disiplin soruşturmasıPromosyon güncellenmeyecek mi?Konut kredisi faiz oranlarıPolis olmak isteyen gençlere tavsiyemBoşanma sonrasındaki ruh hali
Sözlük
Son Haberler
Türk Kızılay, Azerbaycan'da ihtiyaç sahibi ailelere ramazan yardımı dağıttıBakan Yerlikaya başkanlığında 'seçim güvenliği' toplantısıAltının kilogram fiyatı 2 milyon 416 bin liraya yükseldiBakan Uraloğlu: Bu sene İstanbul'da 4 metro açılışı yaptıkTurgut Altınok 600 dairesi olduğu iddialarına belgelerle cevap verdi
Editörün Seçimi
sizce ekonomi ne zaman düzelirMart Ayı enflasyon TahminiBayram süresince çalışma adaletsizliğiKültür ve turizm açıklanmışGeçici Görevlendirmede sürePomem'e girmek için torpil şart mı?Kamuya personel alımında mülakat kaldırılmalıdır.Tatil planları yapıldı mı?Dizdeki Kireçlenmeİzlemeye Değer Film Önerileri