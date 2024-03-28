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Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


28 Mart 2024 10:06
engelli çocuğum olanlar nasıl çalışıyor
gece vardiyasından muaf tutuyorlar tedaviyle ilgili durumda da izin kullanmadan gidiyorum.ama yakın zamanda haftasonu güzergah tedbirine yazdilar. bayramda da izinler kapali şeklinde konuşuldu. nasıl bir yol izlemeliyim?

avmustafagül
Aday Memur
28 Mart 2024 10:24

Üstlerinizle görüştünüz mü? Durumu sözlü olarak izah edin ardından yazılı olarak talep edin. sanırım, engelli çocuğu olanlar için 2012/2 genelgesi vardı. polislerde durum nasıl bilmiyorum ama konuyla ilgili özel bir genelge yoksa size izin vermeleri mecburi.


policeman2004
Aday Memur
28 Mart 2024 10:53
seçimlerden dolayı görev yoğunluğundan yazmışlardır. izinlerini kapatacaklarını sanmıyorum. Yani yılda bir iki ek görev fedakarlığı yapılabilir diye düşünüyorum ama tabi engel durumunuzu bilemiyorum çok ağır bakıma muhtaç ise en yakın amirinin bildirerek personel şubeyle görüşün.

sinanpolat22
Şef
28 Mart 2024 11:38
engelli çocuğu olduğunu rapor ile tescilleyen personele haftasonları, resmi tatillerde ve gece görevleri YAZILAMAZ. merkez ilçe dışında tayin EDİLEMEZ. bu iş çocuk oyuncağı değil dilekçeyle sonuna kadar kovalayın.
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