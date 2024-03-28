Polis Olmak İsteyen Gençlere Tavsiyem

adam çok doğru özetlemiş meslek bitti bir hiç elimde kalan artı bir sürü hastalık bir yerlerinizi yırttın Başka memurluk yapın bu meslek öldü

adam çok doğru özetlemiş meslek bitti bir hiç elimde kalan artı bir sürü hastalık bir yerlerinizi yırttın Başka memurluk yapın bu meslek öldü