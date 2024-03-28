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Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


28 Mart 2024 10:14
Polis Olmak İsteyen Gençlere Tavsiyem

Sakın olmayın sakın. Kendinizi ve ailenizi düşünüyorsanız polis olmayın. Öyle maaşı falanda yüksek değil. Yüksek maaşı Tıbbi Sekreterler, Öğretmenler, Hemşireler alıyor. Gidin sanayide çalışın ama polis olmayın. Yıllar geçince fiziksel ve mental olarak kaybettiklerinizi görünce keşke dersiniz. Öyle haksızlık ve zulm ile karşıya karşıya kalırsınız ki insanlıktan çıkarsınız. Yaşama sevincinizi kaybedersiniz. Aman diyeyim gençler aman


fth0
Aday Memur
28 Mart 2024 10:16
Ben çok istemiştim halada isterim

mertkorkmazhemdehic
Aday Memur
28 Mart 2024 10:18

Sana tavsiyem diğer mesleklerle karşılaştırıldığında bu mealekte intihar oranı neden yüksek bir araştır istersen

fth0, 2 saat önce
Ben çok istemiştim halada isterim

kral122
Daire Başkanı
28 Mart 2024 10:56

Bir zor meslek iki inrihar etmek için alet hazır

mertkorkmazhemdehic, 2 saat önce

Sana tavsiyem diğer mesleklerle karşılaştırıldığında bu mealekte intihar oranı neden yüksek bir araştır istersen


karabatak28
Aday Memur
28 Mart 2024 11:03
adam çok doğru özetlemiş meslek bitti bir hiç elimde kalan artı bir sürü hastalık bir yerlerinizi yırttın Başka memurluk yapın bu meslek öldü

karabatak28
Aday Memur
28 Mart 2024 11:04
ol da görürsün anladın sen
fth0, 2 saat önce
Ben çok istemiştim halada isterim
Toplam 5 mesaj

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