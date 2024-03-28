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KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


28 Mart 2024 10:32
Sorularımı nasil çozebilirim

Dershane yada baska kimse yok cevremde... sorularimi cozdurebilecegim birde kpss b hazirlik icin bilginiz telegram gruplari varmi


remzi061906
Aday Memur
28 Mart 2024 10:47

Hocam çözümlü kitap alacaksınız yada kunduz diye bir uygulama oradan halledeceksiniz

Toplam 1 mesaj

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