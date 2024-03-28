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Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


28 Mart 2024 10:50
aile birliği mazereti bilgi

farklı bir bakanlıkta kamu memurum eşim aile birliği ataması ile görev yaptığım ilçeye geldi bu sene benim tayin olma durumum var eşim bir yılını doldurmadan tekrar aile birliği atamasına başvuru yapabilir mi ?


Birolbir
Aday Memur
28 Mart 2024 11:05

yapabilir hocam ancak kılavuz yayınlanınca tekrar inceleyin her hangi bir süre şartı koyabilirler.


ikmaog
Aday Memur
28 Mart 2024 11:33

çok teşekkür ederim hocam

Birolbir, 51 dk. önce

yapabilir hocam ancak kılavuz yayınlanınca tekrar inceleyin her hangi bir süre şartı koyabilirler.

Toplam 2 mesaj

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