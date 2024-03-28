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Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : Lanet


28 Mart 2024 10:57
Marmara üniversitesinde arşiv süreci

Merhabalar arkadaşlar Marmara üniversitesi büro personeli olarak atandım sonuçlar 08.01.2024 yayınlandı 22 Ocak son evrak günüydü teslim ettim habire yedek ilanına çıktılar fakat kaç zaman oldu arama olmadı işimden de istifa etmek zorunda kaldım aranan var mı ? Süreç maksimum ne kadar sürer ?

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