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Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


28 Mart 2024 11:20
4/B Sözleşme feshi
Sözleşme 1 yıl cezaya takılmadan nasıl feshedilir

idili
Memur
28 Mart 2024 11:35
31 Aralık 2024 tarihinden en geç bir ay önce 2025 yılında sözleşme imzalamayacaginizi kurumunuza yazı ile bildirirseniz bir yıl cezasına takılmazsiniz.

Düzmemur43
Aday Memur
28 Mart 2024 11:48
yıl sonunu beklemem mümkün olmayabilir ani bir istifa durumunda ne yapmam gerekiyor
Toplam 2 mesaj

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