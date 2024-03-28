Engelli aile bireyi tedavisi için mazeret tayini

Merhaba. sözleşmeli zabıt katibiyim. Annem engelli ve kronik rahatsızlığı var. Bulunduğum ilçede tam teşekkülü bir hastane yok ve en yakın donanımlı hastane 160 km ötede. Sürekli tedavi ve kontrol olması gerekiyor. Bunu raporlandırabilirsem mazeret tayininden yararlanabilir miyim? Bunun için nasıl bir yol izlemem lazım?

Merhaba. sözleşmeli zabıt katibiyim. Annem engelli ve kronik rahatsızlığı var. Bulunduğum ilçede tam teşekkülü bir hastane yok ve en yakın donanımlı hastane 160 km ötede. Sürekli tedavi ve kontrol olması gerekiyor. Bunu raporlandırabilirsem mazeret tayininden yararlanabilir miyim? Bunun için nasıl bir yol izlemem lazım?