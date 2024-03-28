devlet memurluğundan çıkarılıp ıade

KHK ile değil de normal disiplin kurulu ile kararı ile memurluktan çıkarılıp mahkeme kararı ile iade olununca emniyette süreç nasil ilerliyor kaç günde başlama yaptırırlar?

KHK ile değil de normal disiplin kurulu ile kararı ile memurluktan çıkarılıp mahkeme kararı ile iade olununca emniyette süreç nasil ilerliyor kaç günde başlama yaptırırlar?