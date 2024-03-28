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Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


28 Mart 2024 12:25
devlet memurluğundan çıkarılıp ıade
KHK ile değil de normal disiplin kurulu ile kararı ile memurluktan çıkarılıp mahkeme kararı ile iade olununca emniyette süreç nasil ilerliyor kaç günde başlama yaptırırlar?

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