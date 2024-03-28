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Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


28 Mart 2024 12:25
İhraç sonrası iadede süreç nasıl işliyor

KHK ile değil de normal disiplin kurulu ile kararı ile memurluktan çıkarılıp mahkeme kararı ile iade olununca emniyette süreç nasil ilerliyor kaç günde başlama yaptırırlar?

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