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Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


28 Mart 2024 12:25
Meb de müdür yardımcısının çocuğuna okulda bakması

İstanbul Maltepe?de doğum sonrası ücretsiz izni bittiğinden beri okula çocuğunu götürüp bakan müdür yardımcısı varmış. Biz çocuğumuza bakmak için ücretsiz izne çıkmak zorunda kalıp maaş alamazken böyle bir tolerans tanınmış olan bildiğiniz kişiler var mı. Eğer böyle bir şey varsa bu ayrıcalık herkese tanınmalı. Sizce bu doğru mu


Tiamo00
Şef
28 Mart 2024 12:29
yapılan davranış doğru değil. haklısınız

Peyami.safa81
Aday Memur
28 Mart 2024 12:39

Burda gıybet yapma maçan yiyorsa git yüzüne söyle


ilker484
Memur
28 Mart 2024 12:56

Bankamatik memuru diye bir şey varmış insanlar hiç işe gitmeden maaşları yatıyormuş. Eğer böyle bir şey varsa bu ayrıcalık herkese tanınmalı. Sizce bu doğru mu?


2ven
Memur
28 Mart 2024 13:02

yanlıştır, öğretmen getirip bakamıyorsa o da bakmamalıdır.


235U
Genel Müdür
28 Mart 2024 13:56

işini aksatmadıktan sonra kafanızın buna takılması yanlış

idarecilik ve öğretmenlik farklı işler

öğretmenin yeni doğanına çalışırken bakması mümkün olamaz

ancak idareci işini yürütüyor olabilir

mevzuata aykırı mıdır evet

kafaya takılmalı mıdır hayır

idareciliğe geçen birçok öğretmen arkadaş öğretmen olduğunu unutup öğretmene düşmalık etmeye başlıyor

aynısı öğretmenlerde olmamalı

idarecilerin de öğretmen olduğunu unutmayın

işini yaparken bakabiliyorsa kime ne


alparslan...
Müsteşar Yardımcısı
28 Mart 2024 14:31

Sizce işini yaparken çocuğa bakabilir mi? Veya çocuk olduğu zaman yapılan iş ile çocuk olmadan yapılan iş aynı olur mu? Kendimizi kandırmayalım. Böyle bir uygulamaya zorunlu durumda 1-2 harici müsaade edilemez. Ben veli olarak okula geldim o sırada müdür yardımcısının çocuğu açıkmış, canı sıkılmış, ayağı takılmış düşmüş vs. vs. Kişi bana mı yardımcı olur yoksa çocuğuna mı bakar? Cevabı hepimiz biliyoruz. Hizmet için maaş aldığı sırada çocuğuna bakması doğru değil.

235U, 41 dk. önce

işini aksatmadıktan sonra kafanızın buna takılması yanlış

idarecilik ve öğretmenlik farklı işler

öğretmenin yeni doğanına çalışırken bakması mümkün olamaz

ancak idareci işini yürütüyor olabilir

mevzuata aykırı mıdır evet

kafaya takılmalı mıdır hayır

idareciliğe geçen birçok öğretmen arkadaş öğretmen olduğunu unutup öğretmene düşmalık etmeye başlıyor

aynısı öğretmenlerde olmamalı

idarecilerin de öğretmen olduğunu unutmayın

işini yaparken bakabiliyorsa kime ne

Toplam 6 mesaj

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