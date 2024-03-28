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Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


28 Mart 2024 12:26
Meb de müdür yardımcısının çocuğuna okulda bakması

İstanbul Maltepe?de doğum sonrası ücretsiz izni bittiğinden beri okula çocuğunu götürüp bakan müdür yardımcısı varmış. Biz çocuğumuza bakmak için ücretsiz izne çıkmak zorunda kalıp maaş alamazken böyle bir tolerans tanınmış olan bildiğiniz kişiler var mı. Eğer böyle bir şey varsa bu ayrıcalık herkese tanınmalı. Sizce bu doğru mu

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