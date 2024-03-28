Meb de müdür yardımcısının çocuğuna okulda bakması

İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : ayşegül bgm
Çok Yazılan Konular
2024/5 ataması, arşiv araştırması.Can güvenliği tayinkadrolusan sözleşmeliye yıllık izin devreder mi?Lisansiyerlere 0.37 katsayı gelmemesi adaletsizliğimemuriyette asil memur olmakyolluk harcıyah hala yatmadı yönetmelik yok muKDK=İşçi memurun amiri olamazil içi es durumu2024/5 saglik bakanligina baska kurumdan gecisKPSS 2024/5 zimmete düşme
Sözlük
Son Haberler
Tokat'ta otomobilin devrilmesi sonucu sürücü öldü, eşi yaralandıHakim ve savcıları taşıyan minibüs ile otomobil çarpıştı: 2 yaralıErdoğan: Temmuz'da emeklilerin maaşlarını gözden geçireceğizTicaret Bakanlığı 'Jasmine' bebekle ilgili toplatma verdiMahsup İşleminde Anayasa Mahkemesi ve Danıştay Kararları Neden Farklı?
Editörün Seçimi
sizce ekonomi ne zaman düzelirMart Ayı enflasyon TahminiBayram süresince çalışma adaletsizliğiKültür ve turizm açıklanmışGeçici Görevlendirmede sürePomem'e girmek için torpil şart mı?Kamuya personel alımında mülakat kaldırılmalıdır.Tatil planları yapıldı mı?Dizdeki Kireçlenmeİzlemeye Değer Film Önerileri