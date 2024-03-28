il içi es durumu

merhaba es durumu ile geldigim ilceden 35 km uzakta baska bir ilceye verildim. 6 ay oldu. dilekce ile esimin bulundugu ilceye gecebilir miyim? bilen veya yapan varsa yazabilir mi. Yani il ici es durumu diye bir sey var mı? varsa dilekçeyi il saglik mi alıyor sureci bilen var mi

merhaba es durumu ile geldigim ilceden 35 km uzakta baska bir ilceye verildim. 6 ay oldu. dilekce ile esimin bulundugu ilceye gecebilir miyim? bilen veya yapan varsa yazabilir mi. Yani il ici es durumu diye bir sey var mı? varsa dilekçeyi il saglik mi alıyor sureci bilen var mi