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Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


28 Mart 2024 12:30
il içi es durumu
merhaba es durumu ile geldigim ilceden 35 km uzakta baska bir ilceye verildim. 6 ay oldu. dilekce ile esimin bulundugu ilceye gecebilir miyim? bilen veya yapan varsa yazabilir mi. Yani il ici es durumu diye bir sey var mı? varsa dilekçeyi il saglik mi alıyor sureci bilen var mi

lefkeli11
Aday Memur
28 Mart 2024 12:55

böyle bi uygulama yok, görevlendirme isteyebilirsiniz yada il içi tayin duyurusunu bekleyip oradan isteğe bağlı iliçi tayin isteyebilirsiniz


yeni1üy
Aday Memur
28 Mart 2024 13:16
pdc boslugu olsa dahi mi gorevlendirme isteyebiliyoruz
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