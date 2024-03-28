İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


28 Mart 2024 12:54
Aday Memur Olmadan Doğrudan Asli Memurluğa Atanan Dört Grup

https://www.memurlar.net/haber/1096738/aday-memur-olmadan-dogrudan-asli-memurluga-atanan-dort-grup.html

Çok Yazılan Konular

8-9 nisanda nöbetçi istiyorlarAday mıyız Asil miSeçim Görevi Hk.Cezaevlerinden Denetimli Serbestliklere Resen atama.promosyon güncellemesinde son gelişmelerSeçimde (31 Mart Günü) idari izinli sayılmayacakmışımYazı İşleri Müdürlüğü Sınav sonuçlarıPromosyon güncellemesi hesabına yatan il var mı?1.20 faizle konut kredisi iptal mi oldu ?Engelli aile bireyi tedavisi için mazeret tayini

Sözlük

ziyaretçiler kanalı 2 her şey çok kötü olacak 1 Dikdik 1 sevdiğin kişiyle yemek,yemek 1 frappe 1 Seni seviyorum,biliyorsun değil mi? 5 can havli 1 Damsel 2024 1 seçimden önceki son sözleri 1 Benim yalnızlığım,insanlarla dolu 2

Son Haberler

Tokat'ta otomobilin devrilmesi sonucu sürücü öldü, eşi yaralandıHakim ve savcıları taşıyan minibüs ile otomobil çarpıştı: 2 yaralıErdoğan: Temmuz'da emeklilerin maaşlarını gözden geçireceğizTicaret Bakanlığı 'Jasmine' bebekle ilgili toplatma verdiMahsup İşleminde Anayasa Mahkemesi ve Danıştay Kararları Neden Farklı?

Editörün Seçimi

sizce ekonomi ne zaman düzelirMart Ayı enflasyon TahminiBayram süresince çalışma adaletsizliğiKültür ve turizm açıklanmışGeçici Görevlendirmede sürePomem'e girmek için torpil şart mı?Kamuya personel alımında mülakat kaldırılmalıdır.Tatil planları yapıldı mı?Dizdeki Kireçlenmeİzlemeye Değer Film Önerileri