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Kamu Personeli \ Bakanlıklar
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Becayiş istiyor
28 Mart 2024 13:34
10 yillik koruma ve guvenlik gorevlisi maasi ne olur

Iyi gunler sozlesmeli koruma ve guvenlik gorevlisi olarak atandim 33 lira kira fln yetmicege benziyor. Dayanabikirsem kadroya gecince 10 yillik koruma ve guvenlik maasi ne kadar olur 33 te kalirmi veya 20 yillik ne kadar olur?


RichardDennis
Aday Memur
28 Mart 2024 14:10
Memurlarnet maaş robutuna bakarsan yaklasik o degerlerde maas alirsin. Arkadasim memuriyette kidem yil hakimlik savcilik, mufettislik gibi mesleklerde fark ettirir.

cskhellcsk
Aday Memur
28 Mart 2024 14:15

10 yil kademe ve derece ne oluyo acaba bilgim yokta bakayim

RichardDennis, 27 dk. önce
Memurlarnet maaş robutuna bakarsan yaklasik o degerlerde maas alirsin. Arkadasim memuriyette kidem yil hakimlik savcilik, mufettislik gibi mesleklerde fark ettirir.
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