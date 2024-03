Sanal bahis, coin vb uzak durmak için sosyalleşin

Merhaba meslek büyüklerim , meslek küçüklerim meslektaşlarım , Takip ettiğim kadarı ile çoğu meslektasımız gecim sikintisi cekmekte ve farkli arayislar ile kendine cikis yolu aramaktadir . Teknolojinin gelismesiyle Çagimizin en tehlikeli olaylarinin basinda geliyor sans oyunlari , coin vs ve borca batan meslektaslarimiz icralik olup tek cikis yolunu hala tukenene kadar buralarda aramaya devam ediyor , zamanla piskoloji etkileniyor kisi yalnizlasiyor , ailesi arkadaslari ile arasi aciliyor , Buradan cikis yolu emin olun kimseler bulamamistir ve bulamyicaktirda , bu islerden kurtulamayan arkadaslara tavsiyem bu islerden kurtulmak istiyorlarsa tamamiyle manevi destei almali , maddi degil , sosyallesmeli asla yalniz kalmamali , ailesi ile daha fazla vakit gecirmeli fakat bir cogumuz gurbette oldugumuz icin bekar isek muhakak hobiler edilmeli , yalnizlik bu hataya cogu kez sevk ediyor insanlari , hic bulasmayan meslektaslarim oynamasaydi vs der gecer fakat olay oyle olmuyor , insan beyni bu tur sans oyunlarda , coin gibi uygulamalarda kazandikca vucut dopamin salgilar bu dopaminde insani mutlu eder , vucut bu dopamine ulasmak icin karsi koymaya calissanda yapilan arastirmalara gore dusunceni aklini durdurur tamamen dopmanine odaklanir , cevremizde oynayan arkadaslarimiz vs varsa onlara el uzatlim , onlari yalnizliga itmeyelim , hepinize iyi gunler dilerim .