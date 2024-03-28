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Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


28 Mart 2024 14:09
Memur Maaşları Bayram Öncesi Yatacak mı?

Sayın editörlerim bu konuda bir haber yapmanız mümkün mü?

Maaş günü Ramazan Bayramı sonrası pazartesi gününe denk geliyor. Ayın 8 ' inden itibaren idari izin başlıyor. Her durumda mutemetler 8 'inden önceki hafta evrakları hazırlamak mecburiyetindeler. Bayram öncesi maaşların yatması bir çok kişiyi sevindirecektir. İyi çalışmalar dilerim.

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