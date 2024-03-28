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Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


28 Mart 2024 14:11
ANAOKULLARININ KAPATILMASI

Arkadaşlar merhaba . Bildiğiniz gibi ilkokul ve ortaokul bünyesinde bulunan ve mevcudu 100 ü geçen anasınıfları 2022 yılında müstakil anaokulu olmuşlardı.Şimdi ise tekrar kapatılıp eski hallerine döndürüleceği hakkında duyumlar geliyor . Bulunduğu ilde böyle bir uygulamaya şahit olan ya da duyan var mı acaba ?


ogretmen4554
Aday Memur
28 Mart 2024 14:13

Özür dilerim.Başlığı büyük harflerle açmışım

Toplam 1 mesaj

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