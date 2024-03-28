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Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


28 Mart 2024 16:16
Garip bir konu

Arkadaşlar merhaba. Sağlık bakanlığında bir devlet hastanesinde hemşire olarak çalışıyorum ve kadroluyum. Daha rahat şartlarda çalışmak istediğim için millî eğitim bakanlığınin hemşire alımına başvurmak istiyorum. Kadroludan sözleşmeliye geçişte bir sorun yaşar mıyım? Herkes farklı bir şey söylüyor yardımcı olursanız memnun olurum

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