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Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


28 Mart 2024 16:34
Vardiya İzinleri

Arkadaşlar kurumlara yazı geldiği söyleniyor ve sır gibi saklanıyor başka bişey olsa idare bütün panolara asardı. Bundan sonra izinlerin 3 er aylık olarak verileceği ve 15 günü geçeceği söyleniyor. Bildiğiniz üzere eskiden 1 yıllık doldurulurdu ve sadece 10 gün gelirdi. Konu hakkında tam bilgisi olanlar aydınlatırsa teşekkürler.

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