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Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


28 Mart 2024 17:08
icra
arkadaşlar merhaba. hastane teşvik ödemesi adı altında Sağlık çalışanına döner sermayeden verilen ücretinin TAMAMI haczedilebilir mi ? (yoksa maaş gibi 1/4 oranında mı ?

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