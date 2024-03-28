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Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : Lanet


28 Mart 2024 17:28
evrak teslimi
Kültür ve turizm bakanlığına atamam oldu evraklari 15 gun icinde göndermemi istiyorlar Bu 15 günlük süre internet sitesinden paylastiklari tarihten itibaren mi baslar yoksa bana gonderecekleri tebligat elime ulastiktan sonra mı baslayacak

cskhellcsk
Aday Memur
28 Mart 2024 17:48

Bende atandim kultur turizm bakanligi ama gidesim yok. Koruma guvenlik 33 aliyomus yol yemek icinde +kira afyona sen nereyi kazandin


Onurtosu
Aday Memur
28 Mart 2024 18:05

evrak teslimi için tebligat gelmez, tarih duyurunun yapıldığı tarihten itibaren geçerli olur.


Gazimemur
28 Mart 2024 18:16
hocam duyurunun yapildigi tarih bugün 15 gun sure vermis ama önümde bugünü saymazsam 6 gün var bu sure zarfinda zaten heyet yok en erken heyet günü 7 gun sonra bunun birde islak imzali halini istiyorlar bide bunun kargoda gecen süresi var nasil yetisecek anlam veremedim
Onurtosu, 1 saat önce

evrak teslimi için tebligat gelmez, tarih duyurunun yapıldığı tarihten itibaren geçerli olur.

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