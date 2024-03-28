evrak teslimi

Kültür ve turizm bakanlığına atamam oldu evraklari 15 gun icinde göndermemi istiyorlar Bu 15 günlük süre internet sitesinden paylastiklari tarihten itibaren mi baslar yoksa bana gonderecekleri tebligat elime ulastiktan sonra mı baslayacak

Kültür ve turizm bakanlığına atamam oldu evraklari 15 gun icinde göndermemi istiyorlar Bu 15 günlük süre internet sitesinden paylastiklari tarihten itibaren mi baslar yoksa bana gonderecekleri tebligat elime ulastiktan sonra mı baslayacak