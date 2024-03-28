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Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : Lanet


28 Mart 2024 18:14
Tarım bakanlığı evrak teslimi

Evrak tesliminde ya bnim evrak kıytıda köşede unutulup gitmediyse ankaraya

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