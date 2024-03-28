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Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


28 Mart 2024 18:19
Asm hemşire
hastaneden asmye geçiş eğer cetvel ve şartlar uygunsa il sağlık müdürü mü karar veriyor hastane red olarak dilekçe gönderdiğinde il sağlığa ?

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