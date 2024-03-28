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Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


28 Mart 2024 18:37
icra kesintisi
arkadaslar merhaba. hastane tesvik ödemesi adı altinda doner sermayeden verilen Ücretin TAMAMI haczedilebilir mi ? (yoksa maas gibi 1/4 oraninda mi? )

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