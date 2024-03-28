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KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


28 Mart 2024 19:23
Son 3 ayda calisip 85 alan

Bazi sebeplerden dolayi yeni baslamak durumunda kaldim en cok eksigim tarih matematik..maliye mezunuyum 3 ayda baslayp 85 puan alan varmi kpss b den


test4
Aday Memur
28 Mart 2024 19:37

ben 2,5 ayda çalışıp 89 alan tanıyorum. adamın matematiği iyiydi. diğerlerini çalışarak yaptı.


the back of furkan
Memur
28 Mart 2024 19:42

2 ayda 87 aldım


kayip04
28 Mart 2024 20:00

Ozele bakabilirmsnz

the back of furkan, 2 saat önce

2 ayda 87 aldım


kreatin
Aday Memur
28 Mart 2024 20:42
benim arkadaşım son 3,5 ayda çalıştı günde 5-6 saat çalışıyordu. matematikte 15 net cıkartıyorsan şuan yaparsın
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