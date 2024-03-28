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Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


28 Mart 2024 20:04
Seçmen Üye
Arkadaşlar seçmen üye diye saçma bir görev çıktı. bu konuda bilgisi olan var mı? Ücreti çok komik 700 tl

YUSUF YILDIRIM
Müsteşar
28 Mart 2024 20:19

Nasıl bir bilgi istiyorsunuz?

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