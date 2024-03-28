Amiri görev yerinden aldırtmak

her şey takımının büyüklüğüne bağlı. takımın yeterince büyükse her şey mümkündür:) bu arada ben Fenerbahçeliyim

her şey takımının büyüklüğüne bağlı. takımın yeterince büyükse her şey mümkündür:) bu arada ben Fenerbahçeliyim