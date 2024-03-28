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Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


28 Mart 2024 20:11
Amiri görev yerinden aldırtmak

Bu mümkün müdür, daha önceden bunu yapabilen var mı merak ediyorum.


AlperTungacı
Memur
28 Mart 2024 21:00
her şey takımının büyüklüğüne bağlı. takımın yeterince büyükse her şey mümkündür:) bu arada ben Fenerbahçeliyim
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