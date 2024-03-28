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Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


28 Mart 2024 20:35
Okula özürsüz olarak 1 gün gitmedim

Evet bunu bugün yaptım. Kurumda olmadığımı müdür bey farkedince beni arayıp hesap sormaya kalktı. Ben de bugün gelmek istemediğimi söyledim. Avrupada yorgan izni olduğunu ve bugün uyuyacağımı söyleyince küplere bindi. Yarın gel görüşeceğiz senle diye kapattı.

Yarın okula gittiğimde ne derse desin tınlamayacağım. Yapabileceği bir şey de olduğunu düşünmüyorum. Artık arada kendime böyle izinler vermeyi düşünüyorum.


difficulties
Daire Başkanı
28 Mart 2024 20:37

güzel deneme troll ikm kardeşim.


SorunCevaplayıN
Genel Müdür
28 Mart 2024 21:12

Arkadasi anaokulu kaydin8 yapalım:)

Toplam 2 mesaj

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