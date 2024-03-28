Okula özürsüz olarak 1 gün gitmedim

Evet bunu bugün yaptım. Kurumda olmadığımı müdür bey farkedince beni arayıp hesap sormaya kalktı. Ben de bugün gelmek istemediğimi söyledim. Avrupada yorgan izni olduğunu ve bugün uyuyacağımı söyleyince küplere bindi. Yarın gel görüşeceğiz senle diye kapattı.

Yarın okula gittiğimde ne derse desin tınlamayacağım. Yapabileceği bir şey de olduğunu düşünmüyorum. Artık arada kendime böyle izinler vermeyi düşünüyorum.