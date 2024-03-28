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Kamu Personeli \ Diyanet Personeli
Editörler : E.Kayı Han


28 Mart 2024 20:43
Öğle ezanını rast makamda okuduğum için soruşturma

Bir köyde imamlık yapmaktayım. Bugün değişiklik olsun dedim öğle ezanını rast makamında okudum. Şansıma da o an müftünün köyde olası tuttu. Müftümüz aynı zamanda musiki anabilim dalında tez yazmış bir isim. Namaz bittikten sonra görüştüğümüzde bana yanlış makam okuduğunu, bunun keyfi bir işlem olduğunu, hakkımda tutanak tutacağını ve ceza almam için gereken ne varsa yapacağını söyledi.

Bu duruma karşı ne yapmalıyım?


ByAstsubay
Memur
28 Mart 2024 21:10
Durumu anlat ezan okumussun sonuçta müftü boş yapmış kısaca
Toplam 1 mesaj

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