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Editörler : alex 10


28 Mart 2024 21:15
Süper Lig Tahmin Yarışması 31. Hafta

Maç Başlangıcı 2 Nisan 2024 Saat: 17:00

İstanbul-Rize

Galatasaray-Hatay

Gaziantep-Alanya

Antalya-Ankaragücü

Sivas-Karagümrük

Fenerbahçe-Adana demir

Konya-Trabzon

Kayseri-Kasımpaşa

Samsun-Pendik

Başakşehir-Beşiktaş

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