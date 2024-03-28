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Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


28 Mart 2024 22:10
Amirin keyfi mobingi

Dün akşamdan beri hastanelerde sabahladım nerdeyse, aşırı derecede ateş ve halsizlik şikayetiyle. Bugün sabah ise 38.7 ateşle sağlık ocağına gittim, hoca çok kötü olduğumu ve istirahat etmemi isteyerek ilaçlarla beraber 4 gün rapor verdi. Karakolda çalışıyorum, raporumu idari büroya sabah gönderdim, 1 saat öncede gerek grup komiseriyle gerekse gruptaki personellerin bazılarıyla papaz olup husumetli olduğum gruba vermişler beni, keyfi olarak sıkıntılı olduğum gruba vermişler. Bu insanlık mı yani ? Mobing değilde personele eziyet değilde nedir? Kendi grubum çok memnundu benden, geçeceğim grupta huzurum olmayacak, ne yapmamı önerir misiniz? Şu ramazan ayında eziyet ediyorlar insana


Pol 09
Aday Memur
28 Mart 2024 22:25
gruptan rahatsız olduğunu hissettirirsen daha çok üstüne gelirler kardeşim. sonra git tekrar rapor al

Winozy
28 Mart 2024 22:27
Devlet işinde grup ayrımcılığı mı olur yakıştıramadım

Gebeskaplumbagaa
Aday Memur
28 Mart 2024 22:41
öncelikle geçmiş olsun, şimdi sağlığınızı düşünün istirahat edin. ikinci olarak devletin işini yapıyorsun "sıkıntılı olduğum grup" diyorsun. şu kafayı artık bırakmak lazım

masterrrrr
Memur
28 Mart 2024 22:44

kanlı bıçaklı mı olduğum adamlara daha ne diyim peki?

Gebeskaplumbagaa, 48 dk. önce
öncelikle geçmiş olsun, şimdi sağlığınızı düşünün istirahat edin. ikinci olarak devletin işini yapıyorsun "sıkıntılı olduğum grup" diyorsun. şu kafayı artık bırakmak lazım

masterrrrr
Memur
28 Mart 2024 22:46

boş konuşmaya gerek yok, düzgün soru sorduk düzgün cevap verin mümkünse

Winozy, 1 saat önce
Devlet işinde grup ayrımcılığı mı olur yakıştıramadım
Toplam 5 mesaj

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